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В ЕС появилось правило «No Russia»

Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории.

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