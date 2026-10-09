Фельдшеры «скорой помощи» пострадали в ДТП в Подмосковье

Двое фельдшеров «скорой помощи» пострадали в автоаварии в подмосковном Королеве Фото: Подмосковная полиция Как сообщили «livenews24» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, авария произошла в пятницу утром.