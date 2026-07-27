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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын Пирло о скандале с отцом: «Шумиха, похоже, важнее компетентности, уважения и ценностей. Мне, как сыну и парню, мечтающему построить карьеру в футболе, больно это видеть»

Николо Пирло, сын экс-игрока «Милана» и «Ювентуса»  Андреа Пирло , обратился к своему отцу после того, как Итальянская федерация футбола решила не назначать его на пост главного тренера сборной.

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