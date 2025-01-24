Сегодня в Астрахани пройдет традиционный студенческий бал

На нем, как и прежде, выберут короля и королеву торжества. Сегодня, в пятницу, в честь Святой Татьяны в Астраханском краеведческом музее состоится традиционный студенческий бал, на котором встретятся 45 пар.
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