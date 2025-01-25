Жесткое ДТП в Севастополе: автомобиль слетел с дороги и рухнул на рельсы

25 января на автодороге «Ялта- Севастополь» случилось ДТП.Водитель иномарки «Hyundai Accent» немного переборщил со скоростью, что привело к плачевным последствиям«Он потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дорожный знак», - сообщили в … .