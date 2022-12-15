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Валенсия желает Месси выиграть ЧМ-2022: «Лео – эталон. Все должны стремиться к такой трудовой этике, скромности, игре»

Валенсия желает Месси выиграть ЧМ-2022: «Лео – эталон. Все должны стремиться к такой трудовой этике, скромности, игре»

Экс-хавбек сборной Эквадора Антонио Валенсия призвал равняться на форварда Лионеля Месси. «Я хочу, чтобы Аргентина победила в финале ЧМ-2022 – из-за Месси, из-за всего, чего он добился в течение карьеры.

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