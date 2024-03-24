Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» инструктировались в Турции

Двое подозреваемых в совершении теракта в “Крокус Сити Холле” в Красногорске получили инструкции во время поездки в Турцию, сообщил информированный источник из сферы антитеррористической безопасности изданию «Известия».
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