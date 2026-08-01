Верующим рассказали, что произносить на пороге церкви и при выходе из нее

Священники разъяснили традиционные молитвы и правила поведения при входе в церковь.Многие прихожане регулярно бывают в церкви, однако далеко не все осведомлены о том, какие именно слова и действия предписывает православная традиция в момент входа в дом Божий и выхода из него.
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