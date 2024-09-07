Глушаков заявил, что помог экс-форварду "Спартака" Промесу перейти в клуб из ОАЭ

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как помог нидерландскому нападающему Квинси Промесу стать игроком "Дубай Юнайтед", отметив, что позвонили его знакомые и попросили связать с форвардом.
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