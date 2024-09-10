Вышел геймплей постапокалиптического выживача с большим открытым миром, ко...

Вышел геймплей постапокалиптического выживача с большим открытым миром, который меняется в зависимости от действий игрокаHeadlight Studio опубликовала новое видео с геймплеем постапокалиптического симулятора выживания Rooted, который сейчас находится в стадии альфа-тестирования.
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