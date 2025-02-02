Финский залив пока еще не сменил название, но все также коварен. 40 рыбаков в Курортном районе оказались отрезаны от берега.
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Финский залив пока еще не сменил название, но все также коварен. 40 рыбаков в Курортном районе оказались отрезаны от берега.