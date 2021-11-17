Экологическая акция: Мосбиржа готовит новые требования к эмитентам

В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую отчетность, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсфонды), и от неквалифицированных инвесторов.
В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую отчетность, чтобы их ценные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые компании, пенсфонды), и от неквалифицированных инвесторов.
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