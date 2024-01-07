Глава МИД Италии призвал к созданию европейской армии

Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов, считает вице-премьер-министр, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
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