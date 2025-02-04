В Прикамье осудят юношу за изнасилование и жестокое убийство школьницы

КУДЫМКАРСКИЙ ОКРУГ, 4 февраля, ФедералПресс. Следователи Кудымкара завершили расследование против 17-летнего подростка, который проходит фигурантом дела по факту жуткого происшествия, которое случилось в прошлом году.
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