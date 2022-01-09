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Яннис Адетокумбо – о Кайри Ирвинге: «Нельзя заставлять игрока вакцинироваться, если он не хочет»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо высказался о ситуации с разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом, который не может играть в домашних матчах из-за отказа от вакцинации.

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