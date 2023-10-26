Конфликт на дороге вызвал широкий общественный резонанс.Житель города металлургов поведал в группе ВКонтакте "Чёрное и Белое Магнитогорск" историю о вопиющей наглости на дороге со стороны водителя дорогой иномарки.
В Магнитогорске грузин на БМВ набросился на семью с ребёнком
Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
Интересно, а как это процессуально решится? Ведь это не просто гражданин РФ, а гражданин РФ-грузин, за него диаспора вступится. В старой дореволюционной России губернатор приказал бы его (гражданина-грузина) выпороть, а БМВ отдать потерпевшему. И дело с концом.
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4 д.
Юрис Хартманис
Даже не оштрафуют….
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4 д.
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