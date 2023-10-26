В Магнитогорске грузин на БМВ набросился на семью с ребёнком

СК

Сергей Кочегаров

Интересно, а как это процессуально решится? Ведь это не просто гражданин РФ, а гражданин РФ-грузин, за него диаспора вступится. В старой дореволюционной России губернатор приказал бы его (гражданина-грузина) выпороть, а БМВ отдать потерпевшему. И дело с концом.