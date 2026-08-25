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Регион 29

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В Архангельске пьяная женщина на Volkswagen сбила пешехода и врезалась в столб

В Архангельске пьяная женщина на Volkswagen сбила пешехода и врезалась в столб

Днём 25 августа напротив дома 89 по улице Кегостровской в Архангельске произошло ДТП.Женщина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения (0,699 мг/л) за рулём Volkswagen Touareg не справилась с управлением, съехала с дороги на обочину, сбила стоявшего там пешехода и врезалась в опору ЛЭП.

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