В Архангельске пьяная женщина на Volkswagen сбила пешехода и врезалась в столб

Днём 25 августа напротив дома 89 по улице Кегостровской в Архангельске произошло ДТП.Женщина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения (0,699 мг/л) за рулём Volkswagen Touareg не справилась с управлением, съехала с дороги на обочину, сбила стоявшего там пешехода и врезалась в опору ЛЭП.