Автомобильное движение ограничат на улице Нижние Мневники с 1 по 30 ноября

С 1 по 30 ноября на улице Нижние Мневники ограничат движение для автомобилей. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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