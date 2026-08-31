Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Екатерина II запретила слово «раб» и что из этого вышло

Она вошла в историю как просвещенная императрица, переписывавшаяся с Вольтером и Дидро. Она мечтала о «новой породе людей» и писала «Наказ» для Уложенной комиссии, полный рассуждений о свободе и гражданских правах.

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