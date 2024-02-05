Виролайнен выступит за Финляндию на ЧМ-2024, который стартует 7 февраля

В среду в чешском Нове-Место начинается чемпионат мира по биатлону. Сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований, но одна бывшая россиянка на ЧМ выступит – это Дарья Виролайнен, старшая сестра Кристины Резцовой.
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