Baza: крымчанина изнасиловали шваброй за свидание с подростком

Жителя Крыма Нурлана (имя изменено), который, предположительно, пришел на свидание в квартиру к 17-летней девушке, встретили двое неизвестных, изнасиловали шваброй и обожгли раскаленным ножом область паха.
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