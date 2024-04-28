Көннәр җылыта башлау белән, учакта, күмердә төрле ризыклар әзерләү сезонын күпләр ачты инде. Күмер өстендә шампиньон кыздыру рецептын тәкъдим итәбез👇 https://intertat.
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Көннәр җылыта башлау белән, учакта, күмердә төрле ризыклар әзерләү сезонын күпләр ачты инде. Күмер өстендә шампиньон кыздыру рецептын тәкъдим итәбез👇 https://intertat.