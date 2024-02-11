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Ванилла SU

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Разбираем самые распространенные make-up ошибки, которые мгновенно делают нас старше на 10 лет.

Разбираем самые распространенные make-up ошибки, которые мгновенно делают нас старше на 10 лет.

﻿﻿Кристина Агилера, Кира Найтли, Дженнифер ЛопесНеправильно выбранный консилер Для чего нужен консилер? Чтобы скрыть следы усталости, недосыпа, мелкие недостатки кожи и быстро освежить внешний вид.

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