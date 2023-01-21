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Индия заявила о своей поддержке Шри-Ланки в вопросе получения кредита МВФ

Индия заявила о своей поддержке Шри-Ланки в вопросе получения кредита МВФ

Индия готова поддержать Шри-Ланку в получении кредита Международного валютного фонда (МВФ) и выступить гарантом по этим обязательствам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, 20 января передает индийский телеканал NDTV.

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