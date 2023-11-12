«Чёрная пятница» в игноре? Распродажи не вызвали ажиотажа в магазинах РФ

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Повторения ажиотажа вокруг распродаж 2021 года в этом году ожидать не стоит. Это связано со снижением страха россиян перед инфляцией, считает доктор экономических наук, директор департамента Финансового университета при правительстве РФ Марина Мельничук.