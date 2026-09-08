Путин на встрече с врио губернатора напомнил, что вся его семья из-под Твери

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с теплотой отметил, что Тверская область не чужая для него - из региона происходят все его родные и по отцовской, и по материнской линии.
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