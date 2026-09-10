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Зависимость хуже, чем от нефти: в Бельгии пришли в ярость от трюка Москвы с ураном

Зависимость хуже, чем от нефти: в Бельгии пришли в ярость от трюка Москвы с ураном

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. На фоне ухудшения отношений с Россией страны ЕС взяли курс на отказ от ее энергоносителей, что сделать оказалось гораздо труднее, чем предполагалось.

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