3 фантастические закуски на Новогодний стол: сделайте заранее, а потом просто достаньте и спокойно празднуйте

Холодные закуски на праздничном столе всегда к месту. Сегодня мы поделимся с вами сразу тремя лучшими рецептами таких закусок из простых продуктов: все можно сделать заранее и просто подать в нужное время, оставив себе время для спокойного отдыха.
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