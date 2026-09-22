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Политолог Суслов: США вернулись к переговорам ради спасения Украины от коллапса

Политолог Суслов: США вернулись к переговорам ради спасения Украины от коллапса

США вернулись к переговорному процессу, чтобы спасти Украину от истощения и коллапса, заявил «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.

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