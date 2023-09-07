Накануне Минобороны Армении объявило о совместных учениях с США, они начнутся на следующей неделе. Как сообщил российский политолог Артур Атаев, это один из ярких признаков того, что Запад готовится сделать из Армении очередную «анти-Россию».
Армению втягивают в сферу влияния Запада
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
пашинян уже раз обосрался...Какая мразь его вновь ос тавила на посту высоком???
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13 час.
Александр Терехов
Цинизм налево и направо. Армению видишь ли втягивают....Да просто взяли пашиняна за жабры жестко, вот они потрусил на полусогнутых вслед за дядей сэмом. Скотина этот пашинян, трус и позорник. Тварь продажная.
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10 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Значит армянам он нравится, если они его опять выбрали
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4 час.
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