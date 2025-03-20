Аномальное потепление до 10 градусов ждет Центральную Россию

Дневная температура в Центральной России в начале следующей недели поднимется до 10 градусов и выше, однако ночные температуры останутся низкими, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .
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