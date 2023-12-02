Россиянам назвали суточную норму потребления мандаринов

Россиянам не стоит есть мандарины килограммами в преддверии Нового года. При соблюдении нормы эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.