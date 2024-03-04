Губернатор Петербурга объехал город с иконой после налета дроновГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с митрополитом Варсонофием и другими священниками совершили «молитвенный объезд» города спустя сутки после того, как дрон врезался в жилой дом на севере Петербурга.