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Новый Нижегородский

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Губернатор Петербурга объехал город с иконой после налета...

Губернатор Петербурга объехал город с иконой после налета...

Губернатор Петербурга объехал город с иконой после налета дроновГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с митрополитом Варсонофием и другими священниками совершили «молитвенный объезд» города спустя сутки после того, как дрон врезался в жилой дом на севере Петербурга.

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