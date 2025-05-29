Китай запустил миссию «Тяньвэнь-2» для сбора образцов с поверхности астероида

Рендер миссии «Тяньвэнь-2» / © CNSA Основной задачей начавшейся миссии зонда «Тяньвэнь-2» станет сбор и доставка на Землю образцов грунта околоземного астероида (469219) Камоалева, что будет выполнено примерно к концу 2027 года.
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