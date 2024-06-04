Ганчев: бойцы ВС РФ окопались в Харьковской области

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что продвижение Вооруженных сил Российской Федерации на севере региона было замедлено из-за прибытия украинских военных резервов.
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