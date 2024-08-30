Харрис заявила, что война в секторе Газа должна закончиться

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Война на Ближнем Востоке должна закончиться, заявила вице-президент США кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис, комментируя палестино-израильский конфликт.
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