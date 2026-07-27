12 млн рублей получит Поморье на студенческие стартапы

12 молодых инноваторов из Поморья выиграли гранты по 1 млн рублейПо итогам седьмой очереди всероссийского конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Технологии", определены получатели грантов в размере 1 млн рублей, среди которых 12 инноваторов из Архангельской области.