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Царьград

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12 млн рублей получит Поморье на студенческие стартапы

12 млн рублей получит Поморье на студенческие стартапы

12 молодых инноваторов из Поморья выиграли гранты по 1 млн рублейПо итогам седьмой очереди всероссийского конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Технологии", определены получатели грантов в размере 1 млн рублей, среди которых 12 инноваторов из Архангельской области.

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