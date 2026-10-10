Дому Зощенко в Петербурге вернули облик 1911 года

Дому на Большой Разночинной улице, 4, построенному в 1911 году по проекту архитектора Петра Батуева, вернули утраченные декоративные элементы: рустованную штукатурку, барельефы с грифонами и гиппокампами, а также новые дубовые двери и сосновые окна.