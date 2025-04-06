Юноша выбрал профессию вопреки воле семьи и погасил долг родителей в размере 2.8 млн долларов

Чэнь Чжао, владелец студии китайской каллиграфии в Ухане провинции Хубэй использовал свои навыки, чтобы за семь лет выплатить долги своих родителей в размере 20 миллионов юаней, то есть около 2,8 миллиона долларов США.
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