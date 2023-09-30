Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Иванушки-дурачки всегда были при царях. Сейчас это то же не исключение, да ещё с орденами "За заслуги перед отечеством"!Было у царя три сына
  • Владимир Минаков
    Сказка, однако... Возьми такую Ягу в жёны - век воли не видать... Офигеешь от счастья...Было у царя три сына
  • Татьяна Хлусова
    "Почему они это делали? Потому, что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики" - вот в этом всё и дел...— Ирка, где мы? —...

Британские ученые наконец выяснили, почему люди лысеют: оказалось, люди лысеют потому, что у них волосы выпадают и больше не растут

Британские ученые наконец выяснили, почему люди лысеют: оказалось, люди лысеют потому, что у них волосы выпадают и больше не растут

- Ну на что ты обиделась?- А что, что ты мне сказал, когда у меня рука в мясорубке застряла?- Ну это … Ты зря себя не накручивай … Размышления иностранца: В России заборы делают из досок, а мебель изопилок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх