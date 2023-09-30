Британские ученые наконец выяснили, почему люди лысеют: оказалось, люди лысеют потому, что у них волосы выпадают и больше не растут

- Ну на что ты обиделась?- А что, что ты мне сказал, когда у меня рука в мясорубке застряла?- Ну это … Ты зря себя не накручивай … Размышления иностранца: В России заборы делают из досок, а мебель изопилок.
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