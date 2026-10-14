Решение прекратить резервный транзит российского природного газа через территорию Эстонии в Калининградскую область – шаг, направленный на попытку ее блокады.
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