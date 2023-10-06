Снайперы ЮВО в Южной Осетии провели «снайперский дуэли» и отработали стрельбу на максимальных дальностях

На полигоне Дзарцеми снайперы уничтожили живую силу незаконных вооруженных формирований на предельно дальних дистанциях, работая из скрытых огневых позиций, которые оборудовались на деревьях, в заброшенных зданиях и завалах.
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