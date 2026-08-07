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Зобнин о словах Мовсисяна, что «Спартак» выше «Зенита»: «Это его мнение, он так считает. Мы – «Спартак», а не «Зенит». Сравнивать клубы не собираюсь, в этом нет смысла»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин  отреагировал на слова бывшего форварда красно-белых Юры Мовсисяна о сравнении московского клуба с «Зенитом».

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