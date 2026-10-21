«Хочет затмить остальных и ведет себя как руководитель». Ральф Шумахер раскритиковал ХэмилтонаОткрытый источникБывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что между Льюисом Хэмилтоном и Ferrari возникло напряжение.