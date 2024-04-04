ГК «ЛокоТех» и ППО РОСПРОФЖЕЛ подвели итоги выполнения коллективного договора за 2023 год

Акт о выполнении обязательств по документу подписали заместитель генерального директора по организационному развитию и персоналу Группы компаний «ЛокоТех» Вадим Зайцев и председатель первичной профсоюзной организации Николай Данковцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии