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  • Vova Гарин
    Дичь ....В Петербург приле...
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«Решения МУС ничтожны»: Песков дал оценку ситуации с ордерами Нетаньяху и Галанта

«Решения МУС ничтожны»: Песков дал оценку ситуации с ордерами Нетаньяху и Галанта

В Кремле решили подробно не комментировать решение суда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подробно комментировать выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

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