«Решения МУС ничтожны»: Песков дал оценку ситуации с ордерами Нетаньяху и Галанта

В Кремле решили подробно не комментировать решение суда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подробно комментировать выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.