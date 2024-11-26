Кинологи выяснили, что самым высоким интеллектом обладают собаки породы колли

Ученые провели наблюдение и выяснили, какая порода собак обладает самым высоким интеллектом. В рамках тестирования четвероногим животным было предложено запомнить виды игрушек, и только 17% четвероногих справились с этой задачей.
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