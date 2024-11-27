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Новости Омска

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В центре Омска продолжает разрушаться исторический памятник - пивзавод на

В центре Омска продолжает разрушаться исторический памятник - пивзавод на Волочаевской. Несколько месяцев назад минкульт потребовал, чтобы собственник объекта незамедлительно занялся его сохранением.

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