В центре Омска продолжает разрушаться исторический памятник - пивзавод на Волочаевской. Несколько месяцев назад минкульт потребовал, чтобы собственник объекта незамедлительно занялся его сохранением.
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В центре Омска продолжает разрушаться исторический памятник - пивзавод на Волочаевской. Несколько месяцев назад минкульт потребовал, чтобы собственник объекта незамедлительно занялся его сохранением.