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Закон, порядок, государство

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Самую дальневосточную Премию им. Арсеньева представили на международном ЛиТРе

Самую дальневосточную Премию им. Арсеньева представили на международном ЛиТРе

Общероссийскую литературную Премию "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) широко представили иностранным коллегам и русскоязычным жителям стран АТР в ходе международной программы фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+, ЛиТР), сообщает ИА PrimaMedia.

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