Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Начало новой эры. Войны с Ромеями.

Начало новой эры. Войны с Ромеями.

В середине 1 века до н. э. князь Яровит вступил в кровавую борьбу с полками Цезаря препятствуя ему в проникновении в Причерноморье и Азовские степи где в то время насчитывалось несколько самостоятельных царств и княжеств русинов.

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