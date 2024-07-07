Начало новой эры. Войны с Ромеями.

В середине 1 века до н. э. князь Яровит вступил в кровавую борьбу с полками Цезаря препятствуя ему в проникновении в Причерноморье и Азовские степи где в то время насчитывалось несколько самостоятельных царств и княжеств русинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии